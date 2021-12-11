針對副總統賴清德昨晚在公投宣講時，提到「豬圈裡鬥豬母（台灣）」、「台灣會倒」 ，國民黨文傳會主委凌濤指出，這講的恰好是民進黨網軍及派系慘烈內鬥、怯於面對民意，而在「自己小圈圈相鬥」的現況，民進黨放任網軍橫行、擾亂社會安寧，看在曾是黨內網軍受害者的賴清德眼中，必然感觸良多。

凌濤指出，看起來賴清德只要一提到網軍、黨內情勢或桃園市長鄭文燦，都會有感而發講出類似的話，從賴清德在爭取民進黨2020總統大選黨內提名時，曾公開要求蔡英文總統要她的網軍「停止對他攻擊」，到如今旁觀閣揆蘇貞昌與鄭文燦為了閣揆大位鬥爭白熱化，坐壁上觀的網軍受害者賴清德自然會有感而發。

凌濤認為，如今面對攸關台灣人食安健康、民主權利、環境永續和經濟發展的四大公投，全民都已經團結動起來，準備要在12月18日讓人民怒火星火燎原，把執政失能、網軍治國的蘇內閣趕下台，賴清德的評論意在言外，但可謂一針見血，而還在忙於內鬥、無心施政的民進黨聞言是否能夠清醒反省，恐怕是難以期待。