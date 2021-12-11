郭明佩連續5年獲得北門區洋香瓜評鑑大賽綠肉組冠軍。（張毓翎攝）

為推廣在地優質的洋香瓜，北門區農會舉辦洋香瓜評鑑大賽，至今邁入第5年。（張毓翎攝）

一年一度的「北門HARU洋香瓜產業文化活動」今日在北門水晶教堂園區登場，現場販售農會家政班手作的文創小物。（張毓翎攝）

台南市北門區農會11日舉辦「北門HARU洋香瓜產業文化活動」，最受矚目的洋香瓜評鑑，其中綠肉組由瓜農郭明佩再度獲得冠軍，成就五連霸冠軍紀錄。原是西點師傅的郭明佩，20多年前體恤老父的辛勞，回鄉接手瓜田，提到「種瓜之道」，他說，只要「用心」照顧瓜，自然就有成果出來。

台南市洋香瓜種植面積1038公頃，為全台第一，其中北門區種植面積約88公頃，為南市的大宗產區。

為推廣在地優質的洋香瓜，北門區農會2017年首次舉辦洋香瓜評鑑大賽，至今年邁入第5年，今年洋香瓜評鑑大賽，綠肉組和紅肉組各吸引12位、14位瓜農競逐，主辦單位針對甜度、果重、網紋深度及口感進行評分，各組選出前3名。

已經連續4年拿下綠肉組冠軍的郭明佩，今年再度蟬聯，郭明佩說自己的洋香瓜今年收購價格好，參加評鑑大賽又能得到冠軍，是雙料贏家，很開心。北門區農會總幹事洪明農也稱讚說，郭明佩夫婦種瓜20多年，持續鑽研種瓜技術，並「用心、用精神」，才能種出這麼有價值的好瓜。

去年得到紅肉組亞軍的郭寶結，今年再接再厲，終於抱回冠軍，他受訪時難掩興奮之情，說他原本從事水產養殖，但利潤常被盤商剝削，10多年前轉行種瓜，經多年努力，如今有好的成果，要感謝他堂哥郭明佩無私分享技術，以「用心」照顧洋香瓜，每一株瓜藤只留1至2顆洋香瓜，成功讓瓜形美又大顆。