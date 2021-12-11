苗栗縣國中小學科技競賽，11日在後龍國教輔導團舉行。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國中小學科技競賽，11日在後龍國教輔導團舉行。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國中小學科技競賽，11日在後龍國教輔導團舉行。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國中小學科技競賽，11日在後龍國教輔導團舉行。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國中小學科技競賽，11日在後龍國教輔導團舉行。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣110學年度科技教育創意實作競賽，11日在後龍鎮國教輔導團登場，共有來自全縣各公私立國中小70支隊伍、215位選手參賽，本次競賽分為生活科技及資訊科技等2大組別，優勝隊伍將代表苗栗參加明年4月教育部舉辦的全國總決賽。

縣府教育處表示，本次競賽分為生活科技、資訊科技兩大組別。「生活科技組」賽事主題為「防疫大作戰2.0」，以國中組參賽為主，選手須利用大會提供的材料，結合機械、電機、木工手作、數學演算等能力，團隊合作共同組裝堆高車與投發射器，並完成指定任務關卡。

「資訊科技組」賽事主題為「防蚊大作戰」，選手須結合相關資訊程式演算能力，以解決問題為導向完成計畫撰寫，於比賽會場進行報告並回答評審教授的提問，比賽內容挑戰選手的資訊創新能力、表達能力及問題解決能力。

今年的競賽主題，主要是服膺科技領域精神，提供選手解決問題的情境，以考驗選手的臨場反應。透過每年辦理一次的科技教育創意實作競賽，不僅受在校師生歡迎，也成為縣內科技教育以賽會友的年度盛事。

苗栗縣長徐耀昌表示，結合「時事」與「專業」的科技教育競賽，強調選手學以致用，將在校所學的科學理論、電機原理與工具使用等知能，融入科技設計與製造來解決問題。這樣的比賽方式，能倡導中小學科技實作風氣，也培養學生對科技的正確觀念及態度。未來縣府將持續透過縣內三座自造教育及科技中心，有計劃地推動科技領域專長教師增能及學生科技體驗活動，以提升本縣師生的科技素養，培育具備創新、跨領域專長的高階研發人才。