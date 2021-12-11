恆春基督教醫院許燦淵紀念醫療大樓11日下午舉行啟用典禮，屏東縣政府表示，恆春基督教醫院照顧恆春半島超過一甲子，深入部落村里用醫療和關懷照顧百姓，不論多艱困都守護照顧台灣尾，相信恆基大樓啟用，能提供在地更優質醫療照護服務。

屏東縣長潘孟安表示，5年前強颱莫蘭蒂襲擊南台灣，造成恆基三分之一院區嚴重損毀，恆基身兼照顧台灣尾的使命，在如此重災侵襲下，決心興建全新堅固的醫療大樓，致力提升鄉親看診安全與品質，歷經3年籌備，如今舉行啟用儀式，非常有幸能一同見證。

潘孟安也說，恆春基督教醫院如此細心照料恆春半島鄉親，就像鵝鑾鼻燈塔般，照亮大海中南來北往的每一艘船隻，讓屏東偏鄉、原民部落或是沿海的鄉親，都能得到最好的照顧。

恆基醫院新大樓興建地下1層、地面5樓，一樓為急診、藥局、檢驗室及掛號批價櫃台，二樓為門診區、衛教室與內視鏡檢查室，且為恆春半島婦幼專責醫院，更設有親子廁所，讓家長和孩子就醫時更便利，營造友善空間，三及五樓規劃為病房、產房、嬰兒室、病嬰室及會議室將分階段開放，期許提供全人照護服務。