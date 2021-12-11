隨著科技進步，LINE已經取代傳統市話跟手機通話成為主流通訊手段，但不少文字內容也常惹人反感。就有網友表示，若看到對方傳訊息只傳「在嗎」實在很討厭，引起許多鄉民共鳴秒認同。

網友在PTT八卦版PO文表示，自己公司近日很多應屆畢業生報到，自己也留下LINE、Whatsapp、Telegram、微信、QQ等通訊軟體帳號，讓新人們反應、提問。

原PO抱怨，一堆新人傳訊給他，結果只會打個「在嗎」，卻又不講是什麼事，害他忙碌之餘，還要花時間解鎖手機，結果只看到這兩個字，實在很火大，原本有些還會回問「怎麼了」，到現在氣到直接已讀不回，詢問「不講重點只問在嗎的人是不是特別討人厭」？

鄉民們看到後秒點頭認同：「不只工作啊，日常這樣也很討人厭」、「超級沒禮貌」、「有話就一次說完，不懂打個在嗎然後就沒下文的是在想啥」、「除了很熟的朋友，打這兩個字的我一律隔天慢慢回」、「真的，有屁快放不懂嗎」、「超白目，這種我都會故意晚幾小時回，讓他急死」、「看到就秒關視窗了」。