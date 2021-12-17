2022元旦連假期間，台南市南瀛天文館推出「夕陽依舊多美麗」活動，邀遊客一起觀賞2021最後一道暮光，現場有專業人員解說太陽大小事，並架設望遠鏡讓民眾安全觀測太陽，今年12月31日至明年1月2日這3天的壽星還可免費入場。

迎接2022年，南瀛天文館1月安排超豐富活動，包括元旦連假送夕陽、親子環教套裝活動、象限儀座流星雨、寒假營隊接連登場，從新年一路玩到過年前。

南瀛天文館表示，近年致力於推廣環境教育，元旦活動期間特別規畫趣味解謎闖關親子套裝行程「星星去哪了？」1月1日下午由專業環教講師帶領認識空污與光害影響觀星等議題，翻轉過往講授為主的課程，透過社群軟體LINE＠功能，讓手機成為最好的親子共學工具。

此外，年度3大流星雨－象限儀座流星雨將在1月4日凌晨迎來極大期，當日適逢朔月無光害影響，ZHR值約120，觀測條件極佳，南瀛天文館預計1月3日夜間辦理觀測活動。

備受歡迎的寒假營隊，則推出「跨域親子營」與「手作科學營」兩大主題，結合跨館體驗、聲音科學以及天文手作，讓孩子從不同面向，更深入了解宇宙的浩瀚與天文的奧祕。