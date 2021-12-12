四大公投進入倒數計時，藍綠戰況益發激烈，兩邊皆動員造勢。其中國民黨立委江啟臣10日晚間在臉書指出，一個月前在台中北屯民俗公園舉辦在野陣營第一場的大型公投宣講，一個月後在台中東區樂成宮舉辦第二場活動，至於為什麼要舉辦第二場，原因很簡單，就是「看不下去民進黨濫用國家資源，拿人民的納稅錢來反人民」。

江啟臣指出，當自己質疑蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長搭專機用公帑，政府卻告訴大家說，行政院是當然反方，所以當然可以用國家資源來反對公投。因此他認為，在民進黨已經不演了的這個時刻，人民的怒火，也不須再忍了。

江啟臣說，於是和議員羅廷瑋籌辦了這場屬於台中人民的第二場大型公投宣講，因為民進黨可以花大錢來大內宣，在豪華宴會廳辦，我們也可以走進街頭，在宮廟辦，與人民在一起！人民作主，比的不是誰有錢，而是要比誰與人民站在一起。他也期望，在最後的時刻大家一起努力，讓1218翻開台灣民主的新頁，迎接屬於人民的大勝利。