國民黨立委江啟臣今日上午10點左右投完公投票，投票結果是否牽動中二選區立委選情？他表示，人民很清楚明辨「公投是決定對我有利的政策，補選是選擇好的民代」，今天過後應回歸選戰主軸，「候選人提出訴求以尋求選民認同」，最後由中二選區的選民自己做決定。

國民黨立委江啟臣上午10點左右投完公投票。（王文吉攝）

公投與立委補選時間接近，江啟臣表示，從政黨角度來看，公投與補選會有一定的關聯性，但對人民而言，很清楚明辨這兩件事，「也就是說，公投是對於政策的選擇，如何決定對我有利的政策，而補選是選擇一個能為我服務，為地方爭取建設，好的立委及民意代表。」

江啟臣強調，公投今天就會有結果，這是人民的選擇，都必須尊重，「有通過的公投案，政府一定要依照人民的意志來執行及落實。」

江啟臣也認為，公投過後，地方選舉應回歸地方建設，以及人民對候選人的期待。候選人提出的訴求如何對選民做出承諾，最後由中二選區的選民自己做決定，才是選戰主軸。