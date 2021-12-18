公投綁大選領銜人也是國民黨立委江啟臣前往豐村國小投票。（王文吉攝）

公投綁大選領銜人也是國民黨立委江啟臣今日上午偕妻子前往豐村國小投票，選在10時10分，剛好手錶的分針、時針形成「V」字形，他說「這代表今天是人民的勝利」，好不容易能為政策做主，呼籲國人踴躍行使公民權，落實直接民主，決定自己認為對的政策。

對於公投結果如何看待？江啟臣表示，結果如何還是要看投票率，希望天氣因素不要影響投票意願。呼籲大家踴躍投票，好不容易總算能為自己做主、政策做主，不只為自己也為下一代投票，這是人民作主也是光榮時刻。

媒體詢問民進黨政府可能不會落實公投結果。江啟臣坦言，目前的公投法有一些模糊地帶，譬如「政府應做必要的處置」，這個處置是什麼樣子的程度，並沒有很具體，這也是最近許多專家學者廣泛討論的議題「現行的公投法是否不夠嚴謹？應更具體要求」。

江啟臣進一步說明，這裡面有創制、複決的問題。對法律的複決，通常是在公投通過以後，法律上必須要根據結果進行修訂或修法，這部分疑義比較少。至於創制的疑義空間比較大，有一些民眾擔心公投到底有沒有效？公投過了之後，政府會不會依照結果來落實？

江啟臣再次呼籲，政府應依照人民意志來做政策的調整，這才符合公投的意義。