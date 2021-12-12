台灣防疫表現佳，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中因此取得好形象，甚至不時被認為是選戰黑馬，前總統陳水扁今（12）日在廣播節目專訪陳時中，直接詢問有沒有打算好要選哪裡的市長，結果陳時中沒有否認，僅說「先忙防疫，參選的事有空再想」，引起網友討論。

雖然台灣本土0確診近日被打破，也出現Omicron變異株的境外移入，但本土疫情仍持續趨緩，陳時中被問到防疫問題，就表示危機很多時候也是轉機，目前看起來Omicron的傳染性比較強，但嚴重度不算太高。

陳時中指出，接下來會有很多科學證據陸續出現，並強調防疫最重要的還是做好隔離、打疫苗及戴口罩等，在以防疫100分為目標的同時，也要搭配政策等工具，才能讓防疫走得更久，成為讓台灣驕傲的事。

除此之外，陳時中因為防疫表現佳的關係，也收到許多民眾支持力挺參選，陳水扁今日也直接詢問「是否有打算要選新北市、台北市還是桃園市的市長」，陳時中雖然沒有說太多回應，但卻也沒有直接否認，僅強調目前還是要先忙防疫，「參選的事情有空再想」。