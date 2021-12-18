全台不少縣市投開票所出現選務人員竟問選民「要領幾張票」爭議，民進黨高雄市黨部「選務緊急應變中心」同樣接到民眾反映，綠營質疑影響投票行為。對此，高市選委會表示，已通知選務人員一次發出4張選票，避免被誤會，除非選民表明只領哪幾案。

高市市議員林智鴻、李雅慧、黃文益、黃文志等人分別接獲鳳山、苓雅區等民眾通報有相關疑義並進行了解，透過系統聯繫中央選舉委員會釐清疑義。

林智鴻指出，依據中選會「110年全國性公民投票投開票所工作人員手冊」規定，投票權人應一次同時領取各該公投票，如只願領取其中一個或部分公投票時，應於投票權人名冊備註欄註記，並由管理員及監察員各一人共同簽章證明，同時告知投票權人，不得再要求第二次領票。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟聯繫中選會後，要求中選會迅速通知各地方選委會，務必依照「110年全國性公民投票投開票所工作人員手冊」進行選票發放，除非有民眾特別的要求，否則都應依規辦理，切勿踰越，並確保公民權完整行使。

高市選委會說明，此為少數投開票所經民眾反映的狀況，當下選委會即通知各區轉各投開票所工作人員，依講習手冊一次發給四張，除非選民僅表明只領哪幾案，不然不會主動詢問，避免惹議。