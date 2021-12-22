台中市長盧秀燕就職三周年，向市民允諾持續為台中打拚。（盧金足攝）

4大公投結果，台中市僅第19案公投綁大選，同意票微幅領先1356票，其他3項全軍覆沒，是否衝擊明年底市長選舉？以同意與不同意為基本盤分析，藍綠從6比4，呈現近55波局面，台中外移人口多，選民自主性強，被視為「搖擺州」，盧秀燕「不敗女王」連任之路不得不慎。

台中市公投的投票率42.12％，4項公投只有 公投綁大選是同意票數大於不同意，東海大學政治系教授沈有忠表示，國民黨公投失利，但對明年底盧秀燕選情，還有1年多時間，負面因素應會被消化掉，公投是對事，不是對人，目前支持度高，不至於挑戰到盧秀燕。

民進黨立委張廖萬堅則指出，以往台中市藍綠比例約6比4，由公投見出，藍綠變成55波，且上屆市長林佳龍，任期前3年也被視為難以挑戰，但最後卻輸20萬票，公投結果是一項超大型民調，龍燕同樣都爆出20萬票差距，盧任期第4年是關鍵，公投即已示警。

綠營公投大獲全勝，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、前台中市長林佳龍等人，在公投之後，不管誰被徵召出列，志在藍天變綠地的氣勢大增，民進黨台中市黨部主委李天生直言，「盧秀燕沒有那麼難打」。

盧秀燕公投未明確表態催票，但她支持的環保與食安，卻是不同意占上風，台中人對政治人物有喜新厭舊傾向，觀察台中市升格後歷任3屆市長，前兩任都不能成功連任，盧秀燕是否能打破只做1任魔咒？

綠營人士指出，盧秀燕提出「市長換人、空氣換新」政見，將再度成為下屆選舉議題，盧「政通人和」優勢，對市民來講，在意的是否有建設性與願景開拓性，選民檢驗是不是兌現政見。

「做人、做事和作秀之間，台中選民很有智慧」，張廖萬堅強調，公投顯示民進黨的政策說明，獲民眾認同。

台中市議會國民黨團書記長陳政顯說，公投的投票率約4成多，並未過半，意即還有5成以上選民未表態，公投是議題並不是選人，不能以此為藍綠論輸贏，盧秀燕一路走來不躁進的城市治理，民調倒吃甘蔗，明年底選情穩扎穩打。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，國民黨在公投警訊上，勢必要重新調整策略和步伐，且藍綠兩黨在明年1月9日中2選區選舉，戰況激烈也是明年市長選舉重要指標。