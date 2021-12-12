對於網友日前在社群網站爆料公社貼文，指一群人圍著一部轎車，還持球棒打人，片中疑似有槍聲？旗山警方12日說，經調閱沿線上百支監視器畫面，逐一過濾分析，目前鎖定一名22歲林姓男子，正在展開調查。至於影片內容中傳出的巨大聲響，初步研判並非槍聲。

警方對於暴力事件零容忍，遏止暴力鬥毆案件是當前維護治安重點工作之一，任何違法情事將嚴正執法、絕不寬貸，切勿心存僥倖、以身試法。旗山警分局呼籲，警方將持續掃蕩，務求全面淨化社會治安，以維護民眾安全，展現警方打擊不法之決心。