台北市文山區的萬隆變電所12日上午發生爆炸，導致雙北逾30萬戶停電，部分地區甚至因此出現停水的狀況，台電為此道歉並宣布將依停電時數扣減電費，隨後媒體人黃揚明與「宅神」朱學恒也公開台電內部訊息，內容稱為避免1218公投受到影響，要求各區處針對二次變電所排定特別巡檢。

萬隆變電所發生爆炸事件後，朱學恒就披露台電在11日發布的消息，指出奉行政院副院長沈榮津提示，至公投期間務必做好穩定供電，以免造成「額外之困擾」，讓網友議論紛紛直呼「光速打臉」，黃揚明也提出質疑說「穩定供電不是應該每一天都是台電務必達成的任務嗎？為什麼要特別強調『即日起至公投期間』呢？難道不公投了就不用達成此任務嗎？」

除此之外，朱學恒昨日晚間又再度揭露新的台電內部訊息，內容提到為了避免一次變電所設備故障影響到18日的公投，請各區處加強維護及應變，並要求各區處在未來5天內就所轄二次變電所排訂「特別巡檢」，讓朱學恒意有所指地說「你各位聽好了，不要影響公投啊」，黃揚明也貼出相關訊息狂酸「託公投的福，台電會特別加強巡檢，感謝公投！」

其他網友看完後也說「用電還要看公投日期，扯到不能再扯」、「第二階段性任務」、「不是平常就要穩定供電嗎？一直強調公投前是怎樣啦？公投後就可以不穩定供電嗎？」「是影響公投進行還是影響公投結果要說清楚啊！」