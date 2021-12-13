高雄37歲陳姓男子12日凌晨駕車在苓雅區停等紅燈時，因為未開大燈遭巡邏員警示意盤查，隨後，陳男疑似因為過於緊張，竟將方向燈誤開成雨刷功能，讓員警懷疑有異，警方盤查時，果真發現陳男渾身酒味，且酒測值高達0.29mg／l，警方當場依公共危險現行犯將陳男逮捕。

高市警苓雅分局成功路派出所巡邏員警12日凌晨5時20分行經中華四路與興中二路口時，發現陳男駕駛的自小客車未開大燈，警方隨即將車輛攔查並引導至路邊受檢，沒想到，陳男疑似過於緊張，要打右轉方向燈靠邊時，竟誤開成雨刷，讓員警直覺有異。

車輛停靠路邊盤查時，陳男身上散發濃厚酒精味，員警詢問陳男有無飲酒，陳男竟向員警謊稱沒有飲酒，但對陳男使用酒精檢知器，儀器顯示有酒精反應，便進一步對陳男實施呼氣酒測，其酒測值高達0.29mg／l，已經明顯超過法定標準。

陳男遭逮後，才向員警坦承，當天凌晨2時許和朋友餐敘飲用些許啤酒，自認為酒後有休息幾小時，應該不會超標，才會選擇開車準備去上班，沒想到在上班的路途中，因為忘記開車燈遭員警攔查，才遭查獲酒後駕車情事，警方隨後依公共危險罪嫌，將陳男移送高雄地檢署偵辦。