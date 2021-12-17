大甲地區頻傳零星芋頭遭竊，警方循線逮捕芋頭賊。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

嚴男開著小客車懸掛已註銷車牌，半夜到田間偷芋頭。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

嚴男開著小客車懸掛已註銷車牌。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

目前正值芋頭收成季節且行情看俏，台中市大甲、大安等地區傳出5000斤芋頭遭竊，大甲警分局以車追人，查獲懸掛「已逾檢註銷」車牌小客車，16日在苗栗苑裡緝獲涉案的嚴男，再循線查出銷贓的謬男，兩人分別依竊盜罪等函送法辦。

大甲警分局指出，近期接獲零星報案稱有多處遭盜採芋頭，經統計約5000台斤，市價約15萬元，即成立專案小組展開追查，經循線追查，逐一過濾比對路過車輛，發現有懸掛「已逾檢註銷」車牌之小客車，並鎖定該車輛。

警方16日16時持搜索票許至苗栗縣苑裡鎮，緝獲42歲嚴姓男子涉嫌竊盜芋頭，全案依竊盜罪嫌函送法辦；另經專案人員積極追查，同案收受贓物54歲繆姓男子也一併送辦。

經了解，嚴男因無業缺錢花用心生歹念，駕駛懸掛他人車牌，專挑產業道路以閃避警方攔查，行駛至偏僻芋頭田時「見獵心喜」，利用半夜時分竊取芋頭，再將盜得芋頭以低於市值賤賣他人獲利，他坦承偷了1000斤芋頭。

大甲警分局呼籲，近期是蔥與芋頭產季，持續執行「護農專案」，針對芋農最希望的清晨0點到4點進行田間巡邏勤務；另亦結合多名芋農加入守望相助隊，以行動守護自家農田，遏止竊案發生，並向轄內農民宣導農作物防竊觀念及作為，各分駐派出所皆盡心盡力防止農民心血遭宵小竊取，也呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。