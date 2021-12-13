對林秉樞到該院接種莫德納疫苗及林母告別式院長送花藍，台中市榮總發表聲明回應。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

林秉樞再爆疑打特權疫苗爭議，台北市議員游淑慧和媒體人朱凱翔都指稱林秉樞曾在台中榮總打第二劑莫德納疫苗，台中市衛生局證實確有其事，台中榮總則回應一切符合衛福部規定。對此，游淑慧質疑中榮，到底是哪邊有符合規定？並反問中榮，敢出示林的電腦預約紀錄嗎？她認為檢調應該繼續追查，「男友能優先打殘劑？那乾女兒、乾妹妹、乾媽能打嗎？」

游淑慧今天(13日)在臉書上表示，10月15日林秉樞施打第二劑莫德納，台中榮總居然說符合規定，請問符合那條規定？衛福部長陳時中之前表示林秉書是透過一般平台施打，但7月15日、10月5日，43歲林秉樞就不符合一般平台的施打資格。部長自己不清楚自己的規定？

游淑慧指出，10月上旬、第十期，衛福部開放施打的是AZ第二劑， 就算有殘劑也是AZ，中榮是挪那個專案的莫德納給林秉樞？榮總的殘劑都要從官網預約候補，當天下午後才知道最後一瓶有無殘劑，一經通知要在一定時間內趕過來打。中榮敢出示林的電腦預約紀錄嗎？而且難道林秉樞「事先知道」他當天一定會有殘劑，所以先下台中等嗎？

游淑慧分析，在一般平台預約，林的年紀不符；施打殘劑，也很難打到莫德納，那林秉樞的疫苗那裡來的？8月、9月全台有百萬莫德納族都在苦苦等待第二劑，而衛福部一直到10月22日才開始施打，但林秉樞卻在10月5日就能打到，「中榮一句符合規定就想糊弄？」

游淑慧也說，台北市衛生局早上已經派員直接到小禾馨進行稽查，難道衛福部反而要敷衍了事、息事寧人嗎？除了喬自己疫苗外，有沒有幫別人喬，恐怕需要檢調進一步調查。「男友能優先打殘劑？那乾女兒、乾妹妹、乾媽能打嗎？」