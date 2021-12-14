千字文表態後遭自家人圍剿 侯友宜再度說話了

新北市長侯友宜昨天發千字文回應公投，但卻未表態清楚，引來國民黨支持者怒轟，也吸引民進黨支持者來嘲諷。國民黨立委李德維今受訪時表示，不諱言對支持他的黨員民眾失落感較大，他建議侯至少對國民黨所提兩案適度表態，其他可以稍微保留。

李德維說，侯友宜是站在尊重民意立場提出對社會的最高期許，希望由人民內心產生對公投的判斷。不過不可諱言是國民黨也有政黨立場，因此他建議至少對國民黨所提反萊豬公投與公投綁大選公投兩案，侯可以適度表態。

李德維說，國民黨本來就是包容政黨，有不同意見匯集，外界看起來紛亂，但也是對國民黨多元表現，這會有優缺點，當然也希望黨集中力量一致更好。

國民黨立委賴士葆認為，侯心裡對核四應該還是有疑慮，他昨天表態沒看得很清楚。當然希望他更清楚表態，畢竟新北是票倉，關係到很多人要不要投，國民黨很清楚是4個同意，現在多數民意也尊重4個同意，黨意跟民意很貼近。賴說，侯沒有否定國民黨，只是不要這麼政治，公投就是選舉，選舉罷免是對人，而創制複決也是重要公民權。

國民黨團總召費鴻泰則對此表示，國民有國民的看法，政治人物有政治人物的看法，就像他是費鴻泰，是國民黨立委，國民黨團總召，所以立場表達上就會比個人多一點，身為政黨重要人士，要把立場講給國人聽。