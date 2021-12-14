正隆（1904）面臨全球氣候危機，提出四大科學減碳路徑，為國內首家造紙業宣示2050淨零碳排，並發起「正隆ECO ECHO低碳綠行動」，號召同仁及供應鏈夥伴於日常生活力行減碳，及募集二手好物讓資源循環，積極展開「減法人生」，創下減碳效益逾1160公噸。

正隆董事長鄭舒云表示，邁向淨零目標需要國家、企業、甚至個人，整個社會都要動起來。據聯合國政府間氣候變化專門委員會IPCC指出，個人消費行為改變可以減少高達10％碳排，因此正隆繼9月宣告淨零藍圖後，10月展開正隆ECO ECHO低碳綠行動，邀請同仁和供應鏈夥伴付諸綠行動，包含走樓梯取代搭電梯、購物自備環保袋等，短短3週募集4291個永續綠承諾，預期年減碳效益1160公噸。

3R減量（Reduce）、再利用（Reuse）、回收再生（Recycle）為正隆產品與服務的核心價值。提倡Reuse精神和減法人生，正隆於12月展開「好物召集令」活動，向公司同仁、供應商夥伴募集運動用品、衣物服飾等六大類全新及二手物品，共23大箱、1850件好物，減碳績效達832公斤。所募集物品將交付新北市政府於25日「新北耶誕環保挖寶趣—跳蚤市場」義賣，所得全數納入「新北愛心大平臺」。