新北市長侯友宜13日晚間在臉書針對公投議題發表長文，引起各界關注、討論，國民黨副主席連勝文今（14）日出席活動被問到相關問題，認為公投本就與民生有關，要理性思考，不應該被操作成藍綠對決，認同這部分的說法，說「侯友宜應該有很多感觸」。

綜合媒體報導，連勝文今日出席汐止區黨慶活動，被問到關於侯友宜發布的臉書長文，連勝文表示公投議題本就與民生有關，且這次還有食品安全的內容，更是對所有人都會造成影響，但民進黨理虧又說不過人，最後操作成藍綠對決，藉此挑起社會衝突，弄得跟選舉一樣，已經違背公投的意義。

連勝文說，公投本應是透過科學的方式，把真理越辯越明，讓所有人能夠透過仔細思考做出正確的決定，因此對於侯友宜文內有關製造衝突、分裂及理性探討議題的部分相當認可。

至於傳出藍營內部有聲音認為侯友宜應該要遵從表態的說法，連勝文說自己也是藍營人士，但卻從沒聽過有這樣的內容。連勝文表示，國民黨是民主的政黨，當然容許黨內有不同聲音，與民進黨的一言堂狀況不同，強調公投不應該被操作成藍綠對決，造成仇視、撕裂及動員。