由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4（MIR4）》，今（14）日更新推出全新地圖「夢村」、高等副本及首領挑戰等多項精彩內容，並同步舉辦歡慶2022新年活動，只要連續簽到4週，即可領取稀有道具「英雄挑戰香爐箱」以及可以開出魔方陣、秘庭峰入場券的「許願襪」和各式增益效果的丹藥等豐富好禮，而玩家期待已久的NFT角色交易功能也將於12月21日正式上線！

全新地圖「夢村」與首領討伐 強勢登場

傳奇大陸開啟了全新地圖「夢村」，此處由夢村沙漠、螞蟻洞、沙巴克縣、沙巴克城地牢所組成，玩家可以盡情體驗全新的主線劇情與委託任務。同時亦開放角色等級至130級、偉業至17階段、體質至13階，並新增3種內功玩法「紫霞神功」、「北冥神功」、「蛤蟆功」可以自由培育。

為了增添更多挑戰樂趣，本次也開放高等玩家討伐的全新首領「邪靈鬼皇」、副本「赤炎火龍洞穴」以及公會團隊副本「青雷龍」，隨著主線劇情推進，任務難度不斷提高，趕緊招募志同道合的夥伴們一起闖關！

而廣受玩家歡迎的奇緣任務也將加入「卜墨白」的故事情節，其中還有許多意想不到的彩蛋，等待玩家來探索！此外，12月28日起，只要獵殺傳奇大陸上的怪物就有機會獲得「許願信」，可向各城鎮活動NPC兌換神秘的「青龍雕像」與各種強化石等獎勵。

下週開放NFT角色交易功能

《傳奇4》將於12月21日正式開放NFT角色交易功能，凡是等級達60級且戰鬥力10萬以上的角色，即可透過「WEMIX Wallet」綁定為NFT角色，玩家將被認可擁有精心培養的角色之所有權，還能藉由交易平台更自由、安全的交易。

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