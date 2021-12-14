台東農民李清亮（右二）14日捐贈高頂救護車給台東縣消防局，一償30年的心願。（蔡旻妤攝）

台東農民李清亮（左五）14日捐贈高頂救護車給台東縣消防局，一償30年的心願。（蔡旻妤攝）

李清亮捐贈的高頂救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」，對到院前緊急救護工作有很大的助益。（蔡旻妤攝）

李清亮捐贈的高頂救護車上配備有最新型「自動體外心臟電擊去顫器」，對到院前緊急救護工作有很大的助益。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉74歲老農李清亮，32年前因心臟不適，所幸消防人員以救護車送醫急救，讓他撿回一命，他立志要回饋社會。李清亮14日捐贈1台設備齊全、媲美行動急診室的高頂救護車，未來要肩負偏鄉民眾的緊急醫療，台東縣長饒慶鈴頒贈感謝狀表達對他的謝意。

一身簡樸、開著老舊廂型車的有機農夫李清亮大方捐出價值高達356萬元的高頂救護車，他笑得開懷表示「等了30幾年，總算能一償心願」；32年前他在鹿野山區工作時，突然感到身體極度不舒服，聯絡地方消防隊，救護員派出救護車上山，他當時認為可以自己搭火車就醫，但沒有班次，救護人員當機立斷開車載他到花蓮慈濟就醫。

就醫後，李清亮住院1個多月才出院，因即時就醫，讓他深感消防隊救護車的重要性，「當時我就想，救護車真的很重要，有朝一日我要回饋社會，於是一年存一點錢，存了好多年」，即使長時間經濟條件不好加上家庭負擔，但他始終沒忘記承諾。

南北兩端長達176公里的台東縣，醫療資源主要集中在台東市，因此無論縱谷、東海岸或南迴線都很依賴緊急救護，當重大緊急醫療事件發生時，往往都是與死神搶命，「高級救護隊」因而成為台東醫療的延伸，更有「行動急診室」美名。據了解，台東縣目前共有40台救護車，8個鄉鎮市有高級救護隊，大幅提升救護能量。

台東縣消防局長管建興感謝李清亮慷慨捐贈，並強調未來將持續高級救護技術員的訓練，補足人力及設備，預計在2023年要達成「1鄉鎮1高級救護隊」目標，「把急診室的設備延伸到事故現場，立即就能急救」，強化偏鄉緊急醫療，不因距離而打折扣。