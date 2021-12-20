因揭發王力宏不為人知的一面，被網友尊稱「蕾神」的李靚蕾，分享當年和王力宏一起去過的餐廳，意外成為網友筆記重點。李靚蕾PO文提到同壽司、Mihan涮涮鍋還有威秀影城，Google評價都不錯，只有東京涮涮鍋店名較籠統，網友還找不出來是哪一家。

「靚力之亂」進入第3天，演變成王力宏、李靚蕾深夜互丟炸彈的毀滅戲碼，不過李靚蕾一句「我們有一起遊車河到桃園，還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科、作臉，一起吃同壽司，東京涮涮鍋，Mihan涮涮鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次）」，讓網友另開筆記本，刷Google找餐廳。

同壽司是評價相當高的日本料理，主打海鮮丼、握壽司，不過收費不便宜，原本在台北市信義區有一據點，已撤出。Mihan涮涮鍋應是晶華酒店的三燔本家，除了鍋物，壽喜燒也相當知名。至於東京涮涮鍋，網友找半天，找不到同名的店；東區有一間類似的，不知道是不是。