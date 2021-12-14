四大公投選舉倒數關鍵時刻，副總統賴清德今下午到花蓮宣講公投立場，總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）稍早先抵達會場，政壇盛傳她將投入花蓮縣長選舉，媒體今天為此訪問谷辣斯，但她仍未鬆口，強調花蓮是民進黨重要選區，黨一定會挑選出最適合最強的人選參選。

蔡政府積極宣傳公投「四個不同意」，也讓不少人嗅到2022的前哨味！其中總統府發言人谷辣斯這陣子也頻頻回家鄉「花蓮」宣講，似乎「動了起來」，被認為是2022「花蓮縣長」綠營的黑馬。

谷辣斯受訪時表示，最近到花蓮真的是為了宣講政府公投四案的立場跟理念，「我知道大家都很關心花蓮縣長的選舉，相信黨中央一定會選出可以為花蓮服務、最優秀的人選，大家一定要先稍安勿躁」。

媒體問，有無被黨徵詢參選意見，谷辣斯表示的確有很多人討論，都是非正式的討論，「所以一樣是那句老話，花蓮是我們重要的選區，民進黨一定會挑選出最適合最強的人選」。

媒體也問，最適合花蓮縣長人選與條件為何？谷辣斯說，民進黨很愛花蓮，其實很適合參選的人大有人在，必須有最關心、深刻了解花蓮人的需要，以及了解花蓮人需要改變的點的人，這樣的人最適合。

她還說，在花蓮應有不同的聲音，可以很自由自在，討論自己的意見，真正落實民主精神、空氣及氛圍，「這樣的應該要回來花蓮」。

媒體詢問她參選意願？谷辣斯說「過去從來沒有想過，不過就像我說的，黨中央會有不同考量跟規劃，相信黨中央會做出最好的選擇」。