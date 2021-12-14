1名男網友日前在網路上自稱買了1個要價12萬的「真人娃娃」給女兒玩，希望女兒把娃娃當作大型芭比娃娃把玩，不料女兒卻把娃娃丟在房間，讓他無奈問有網友需要嗎；照片公開後，該娃娃造型也讓其他網友忍不住狠酸，「應該是白天女兒玩，晚上換爸爸玩吧」、「爸爸每晚都在玩」、「少拿女兒當藉口」。

該名男網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前買了1個價值12萬的「真人娃娃」給小女兒，還說該娃娃是要給女兒當「芭比娃娃」，不料他的女兒卻把娃娃丟在房間裡，讓他相當苦惱，不知道該怎麼處理，文章中還提到「身高160體重40罩杯E」，要其他網友們如果想要可以私訊他。

男網友買了要價12萬的「真人娃娃」給女兒玩，不料女兒卻將其丟在房間；娃娃照片公曝光後，造型也讓其他網友忍不住狠酸爸爸每晚應該都在玩。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少男性網友紛紛留言說想要，「我要我要」、「哈哈宅男聖品」、「這該不會就是 『小女兒』吧」、「是給小女兒還是小兒子」、「女兒不玩的玩具爸爸都會拿回房間玩，避免浪費」、「應該是白天女兒玩，晚上換爸爸玩吧」、「爸爸每晚都在玩，女兒沒機會玩」、「這個好」。

也有不少網友留言說，「你用過的，回收還要跟你收後續的消毒清潔費用！還有心裡陰影治療費」、「少把女兒搬出來，是你自己的爸比娃娃吧」、「給小女兒當芭比娃娃，醒醒吧！你沒有女兒」、「沒人知道這個芭比娃娃經歷了什麼」、「我知道為什麼你女兒不要，因為有味道」。