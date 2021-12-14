甫獲得法國文化部授封「藝術與文學騎士勳章」的藝術珠寶大師趙心綺（CINDY CHAO）近日載譽歸國，並在台發表年度珠寶作品，提及授封騎士勳章的心情，她感慨地說，以前是她會為了生存而創作，但現在她可以更放膽地「為創作而創作」，將CINDY CHAO珠寶推昇至「藝術珠寶」的境界，實現畢生的夢想。

CINDY CHAO大師系列Black Label Masterpiece XX 《金果絮語》耳環，兩顆咖啡鑽主石共約50克拉，外緣為楓木。（CINDY CHAO提供）

2021年，是CINDY CHAO載譽豐收的一年，先是在英國巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）拿下大獎，隨後她的《紅寶石牡丹胸針》獲得英國維多利亞與艾伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）納為永久館藏，上個月她更受封法國藝術文學騎士勳章，奠定她在國際珠寶界和文化藝術界的崇高地位。

CINDY CHAO大師系列Black Label Masterpiece XVI 《晨露綠藤》耳環，兩顆白鑽主石各約13克拉，14顆祖母綠共16克拉。（CINDY CHAO提供）

「以前我老覺得自己做的不夠好，但現在的我更有自信了。」CINDY CHAO說，2004年她在自家客廳創立品牌，迄今也才短短十幾年，各方面外在條件都無法和擁有百年歷史、財力雄厚的歐美珠寶品牌相比，但現在的她知道自己的優勢在那裡，高超的工藝技術、創造力和藝術文化品味，即是她最大的資產，是其他精品珠寶無法比擬的。

「更重要的是，賺錢從不是我追求的目標！」CINDY CHAO分析，當前歐美珠寶品牌皆把「追求利潤」擺第一，銷售業績必須年年成長，但她沒有這些包袱，為了堅持做出最完美的珠寶，她用最好、最昂貴的寶石，而且不惜成本、心血和時間，只為了做出臻至藝術層次的曠世巨作。

CINDY CHAO大師系列Black Label Masterpiece VI 《 塞納河清晨》手環，主石為50克拉藍寶石。（CINDY CHAO提供）

此時CINDY CHAO正值創作生涯的巔峰，全球各地的珠寶藏家捧著大把鈔票爭相蒐購她的珠寶作品，甚至有富豪願意將她今年所有Black Label Masterpiece大師系列珠寶作品全數買下，但CINDY CHAO委婉拒絕了，她決定今後為了提升珠寶作品的品質和藝術水準，非但不會增加珠寶產量，且會刻意減少，以每年都會推出大師系列年度蝴蝶胸針為例，為了堅持完美，作品如今還在做最後的修改，迄今尚未面世。

CINDY CHAO慶祝十五周年推出蜻蜓系列《蜻蜓》胸針，白鑽、黃金檀木。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO慶祝十五周年推出蜻蜓系列《蜻蜓》胸針，白鑽、紫檀木。（CINDY CHAO提供）

由於CINDY CHAO珠寶作品廣受歡迎，不少作品還未來台就已被其他地區的VIP搶訂，來台展出的大師系列作品僅有5件，不少是才剛完成就直接運來台灣，除了拿下今年倫敦藝會大獎的《花之精靈》胸針外，還有《塞納河清晨》手環、《祖母綠瀑布》耳環、《晨露綠藤》耳環，以及首度採用楓木為創作素材的《金果絮語》耳環。

CINDY CHAO慶祝十五周年推出十五周年羽毛系列《羽毛》胸針。（CINDY CHAO提供）

另為慶祝品牌成立15周年推出的10件珠寶作品，以蜻蜓、花朵、羽毛、山荷花等為靈感，並大膽突破傳統採用異材質，例如《蜻蜓》胸針即以黑檀木、紫檀木作為蜻蜓的身軀，為了回餽支持品牌的忠實粉絲，該系列作品僅開放老主顧購買，儘管如此，已有逾半數已蒙收藏。

CINDY CHAO慶祝十五周年推出花園系列《花朵》胸針。（CINDY CHAO提供）