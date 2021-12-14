民眾尖叫！屏東傘兵疑「降落傘打結」重摔柏油路 軍方回應了

屏東傘兵重摔柏油路，直擊民眾尖叫。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

昨（13日）上午有民眾在屏東直擊，一名傘兵疑似因降落傘打結，重摔柏油路面，現場民眾嚇到尖叫，事後並將影片PO網。對此，陸軍航特部發言人王俊傑少將出面回應，表示完全符合訓練標準，人員沒有受傷，跳完落地還能收傘走回休息的地方。

13日上午10點許，民眾在屏東觀賞傘兵訓練，卻目擊一名傘兵疑似降落傘打結，整個人重摔在柏油路上，讓現場民眾嚇到尖叫，有目擊者將影片PO上臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》，並發文：「現場目擊屏東上午傘兵訓練降落傘打結差一點摔死，交管在現場，緊急救助都沒有，百姓繳納養這些官不知道在幹什麼，希望那個兵他沒事」。

不過陸軍航特部發言人王俊傑少將澄清，此次訓練完全按照訓練標準、人員完全沒有受傷；表示PO臉書民眾可能沒有跳過傘，所以覺得很危險，但是在軍方來說是一般狀況，學員按照標準作業程序排除，完全沒有受傷，跳完落地還能收傘走回休息的地方。