網路無國界，隨時隨處可得，大量資訊為青少年帶來的衝擊，對於成長於非網路世代的四、五年級父母來說，常常難以理解、無法招架。日前傳出一名父親在高中兒子的背包裡，赫然翻出性虐用具，父母震驚萬分，不理解平日看起來生活作息與言行都正常的孩子，為何會有這樣的舉動，深怕孩子日後演變成「恐怖情人」，憂心忡忡。

●性偏好若形成恐難改 找出癥結困境是重點

松德精神科診所諮商心理師林萃芬指出，青春期的青少年對性好奇很正常，但不健康的性偏好所代表的，可能更是人格已漸扭曲的徵兆，需要介入與提供協助。

林萃芬指出，青少年是塑型人格的重要時期，尤其社交內向型、與家庭較疏離的孩子，遇到挫折或是憤怒、鬱悶時，往往無處發洩，若這時又接觸到偏頗的性資訊，就容易藉由非常態的性出口，發洩情緒。

不過家長發現孩子有異狀時，該怎麼辦？林萃芬老師強調，父母震驚在所難免，但是第一時間務必冷靜，尤其3件事別做：

1.不要大驚小怪，破口大罵；

2.不要痛哭流涕，用情緒勒索逼迫孩子承諾改變；

3.不要用冷暴力忽視他。

諮商心理師林萃芬指出，發現孩子異狀時，父母務必保持冷靜，勿大驚小怪或怒責羞辱孩子。透過諮商找出癥結點，家長與孩子反而有機會拉近距離，互相理解。(圖/時報出版提供)

●危機就是轉機 更是貼近了解孩子需求的契機

是什麼原因，讓孩子必須透過「不見光」的秘密，來維繫自己的生活？林萃芬老師說，家長必須平心靜氣，認真去了解孩子的心理狀態，促成雙方互相理解，才能化「危機為轉機」，與孩子真正成為能互相信賴、互相依靠的家人。

不過林老師特別提醒，家長絕不能自我合理化孩子的異常狀況，像是「他只是好奇、好玩，」、「他還年輕，等他長大就會好了，」...，這是非常危險的處理方式，往往孩子就此發展成人格異常，甚至變成恐怖情人。

林萃芬老師建議，遇到孩子有異狀時，家長務必提供協助，像是就近尋求居住當地的合格諮商心理機構，藉由有經驗的諮商心理師，找出孩子變異的癥結。

「最好家長本身也能尋求諮商，」林萃芬老師指出，畢竟孩子生長的家庭，就是由父母打造的環境，同步理解問題所在，才能同步靠近。

「家長千萬不要置之不理」，林萃芬老師強調，不健康的性偏好務必要趁早調整，不論要化解焦慮、處理憤怒、學習社交，還是幫助面對並認同自我，都能在性偏差習慣根深蒂固前，好好拉他一把。親子共同轉圜，重修家人學分，絕對不晚。