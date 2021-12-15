公投進入最後倒數，藍綠公投宣講大拚場，全力總動員催票。其中國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強之前就已經展開夜宿活動，並跑遍各地宣講，而他今(15日)在臉書表示，昨(14日)完成第46夜的夜宿行動，也收到前台大新聞所教授彭文正送的一個神祕禮物。

羅智強指出，收到彭文正教授送的神祕禮物就是一件彩色狗的T-shirt，「有一種受到加持的感覺」，非常謝謝對方，真的是很棒的禮物！他也提到，距離投票日僅剩倒數三天，繼續拚公投。

對此有網友留言表示，「加油！再加油！大家平安健康」、「很有意義的衣服，珍惜每一天的活動」、「堅持自已理念！最後一定勝利」、「小強必贏、人民必勝」。

另外，羅智強也透露，昨天很感動也很受鼓舞，前海基會秘書長、駐瑞典代表邱進益、台美最終回WTO談判主談者、駐委內瑞拉大使林享能，還有戴瑞明、杜筑生、葛光越、介文汲十多位大使級的外交前輩，都到中正紀念堂自由廣場為他和在自由廣場奮戰的朋友加油打氣，並以深厚的外交素養、國際談判與兩岸經驗，戳破民進黨的不實謊言。