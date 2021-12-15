央視今天（15日）報導，針對英國政府14日（當地時間）發表「香港問題半年報告」，唱衰香港法治和發展，詆毀「一國兩制」、香港國安法和香港選舉制度，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，並予以嚴厲譴責，要求立即停止干涉香港事務。

該發言人表示，中國政府是「一國兩制」事業的創立者、踐行者、維護者，沒有人比我們更珍惜「一國兩制」和香港繁榮穩定。隨著香港國安法深入實施和選舉制度的完善，國家安全得到維護、香港社會重回正軌、法治正義得到伸張，港人的權利、自由和安全得到切實保障，香港迎來由亂轉治、由治及興新階段，開啓良政善治新篇章。事實雄辯證明，香港國安法是維護國家安全、香港社會安定、香港市民安寧的定海神針，「愛國者治港」原則是保持香港長期繁榮穩定和長治久安的根本之策。

該發言人強調，時代大潮，奔騰向前。中華民族偉大復興的歷史進程不可逆轉，香港由亂轉治、由治及興的步伐不可阻擋。隨著香港國安法和完善選舉制度法律的落地執行，隨著「十四五」規劃和粵港澳大灣區戰略加速實施，香港必將迎來更加安全、民主、自由、和諧的美好明天！中方奉勸英方及早認清現實、順應大勢，不要再沈溺於昔日的殖民舊夢！任何企圖「以港遏華」的外部勢力，必將在中華民族捍衛國家利益的鋼鐵意志面前碰得頭破血流。