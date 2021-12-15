下半年來金融市場開始出現雜音，市場逐步提高風險意識，股債資產兼具的境內跨國組合平衡基金，成為資金轉進標的，連續12個月規模出現正成長，隨全球利率正常化，預計各類型資產走勢將出現分歧，看好投資標的多元的平衡型基金，將成為未來投資主流。

根據投信投顧公會（SITCA）統計，截至10月底，跨國組合平衡基金整體規模來到1274億元，主要來自於買盤帶動，過去10個月該類型資產淨申購金額達307.9億元。相較2020年12月規模905億元，今年來成長幅度超過四成，無論是基金規模或者成長幅度，皆為各類型跨國組合基金之冠。

觀察跨國組合股票基金10月規模達114.05億元，今年來成長幅度為31％，反觀跨國組合債券基金萎縮至339.45億元，今年來下滑23％，顯示股債平衡的組合型基金，今年以來受到更多市場資金青睞。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出，疫情干擾使跨國組合平衡基金規模一度下滑至800多億元，不過隨各地疫情受到控制，資金開始重回金融市場尋找投資機會，進而推動跨國組合平衡基金規模一路向上增長。投資策略以採取穩健資產抗波動、多重配置抓機會兩大主軸，有利拉高防禦性高品質債券，如投資等級債，達到下檔保護的功效，同時藉由分散布局股票、高收益／新興債等風險性資產，甚至是趨勢型產業，抓住不同市場成長動能。

林如惠強調，2021年各國在經歷強勁復甦成長後，2022年增長步調將開始放緩，預計屆時各類型資金波動將提高，股票及債券同漲同跌狀況不再，投資操作難度增加。建議想參與市場機會，布局跨國組合平衡基金有利抓住多頭契機，並達到風險分散效用。