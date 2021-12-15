周末將舉行四大公投，立委今天問經濟部長王美花，擔不擔心公投結果。她直言對反萊豬跟藻礁三接遷離同意案兩題，「我會擔心」。記者在台下詢問經濟部是否研判此兩案民調目前很不利，王苦笑回應。

對於王美花的憂慮，賴瑞隆表示，萬一反萊豬案通過，部長有責任去告訴大家困境。王美花回應，她長期在公務部門，相當清楚台灣是貿易大國，有政治打壓加入自由貿易協定很困難，現在有機會能加入CPTPP，關稅又降的多，如萊豬不開放符合國際標準，等於拿石頭砸自己腳。

對於周末四大公投案結果，經濟部長王美花今天面對立委詢問時，直言對反萊豬跟藻礁三接遷離這兩題感到會擔心。(圖／王玉樹攝)

賴瑞隆也關心此案如果通過，會不會影響到我們原本明年經濟成長率4％目標？王表示，很多國家都想加入CPTPP，不能加入，長期來講對台有很大問題。

對於委員丟球指過去國民黨也這樣思考，為何現在反對？王美花沒有直接回覆，只說希望大家用國家立場來看這件事，萊牛吃了9年，都沒有問題，日韓也都在進口，沒有人有食安問題。

另外，三接如果遷離，對用電影響，她也強調三接是重要設施，「如果要遷離，大潭電廠機組就沒有氣源供應，要嘛就多燒煤要嘛就供電不穩定。且台商回台、半導體擴廠、外商來台都需要穩定供電，不能建會影響我們表現。」