王力宏之亂延燒三天，李靚蕾指控他長期冷暴力、約砲、召妓、缺席孩子生日等行徑，讓王力宏的形象一夕崩毀，他也終於公開道歉並宣布暫退演藝圈，他不但廣告、代言全被撤回，違約金也多到賠不完，更有陸媒爆料，王力宏在大陸的商業帝國也將崩塌。

據《北京商報》報導，17日深夜李靚蕾的長文曝光後，已經有第一波合作品牌陸續和王力宏切割，包括INFINITI、「讀書郎」、周大生珠寶等都宣布終止合作，不僅如此，王力宏在大陸的3間相關企業江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司、西東音樂（上海）有限公司、火力全開商業（上海）有限公司，也受到影響。

3間公司註冊資本額共2300萬元人民幣（約1億新台幣），其中火力全開商業有限公司還是王力宏和李靚蕾共同經營的，《界面新聞》報導也指出，王力宏的事業版圖擴及直播帶貨、音樂教學，還在「月學」APP開音樂課，一期1699元人民幣（約7400台幣）。

第一期「月學」課程就有超過2萬人報名，讓王力宏狂撈3398萬元人民幣（約1.4億台幣），然而有業界人士坦言，由於業內對劣跡藝人容忍度低，王力宏的行為失德，將要面臨違約賠償，他的商業版圖也會連帶受到影響，情況相當不樂觀。