老翁在市民大道橋下餐風露宿，張茂楠與社會局今早前往現場關切。（楊亞璇攝）

老翁在市民大道橋下餐風露宿。（楊亞璇攝）

醫療人員檢查老翁身體狀況。（楊亞璇攝）

環保局整理老翁物品。（楊亞璇攝）

在車潮川流不息的市民大道橋下，有一名老先生以圍籬為蔽體、帆布當屋頂，十年來餐風露宿，旁邊卻是大巨蛋與松山文創園區，形成鮮明對比，近日老翁精神狀況疑似出現異常，令人憂心，台北市議員張茂楠昨暫擱社會局相關預算，要求積極處置，今早街友已送醫安置。

張茂楠與社會局今早前往現場關切，張茂楠指出，陳姓老先生原任職於台電，在松山區公所代賑工的2007年退休，目前領有老年基本保證年金3772元，之後一直住在這裡，唯一的親人哥哥過世後舉目無親，阿伯就以圍籬為蔽體、帆布當屋頂，在市民大道菸廠路周邊人行道變電箱旁生活十多年。

張茂楠說，社會局對於獨居遊民之存在視若無睹，近日有鄰居向他反映，阿伯開始攻擊人家、叫囂，疑似精神有異常，妄想說要保護電箱，若接近電箱的人也許會受到攻擊，基於安全應該先清除，但社會局卻未積極處理。

張茂楠表示，昨天民政委員會審預算時，決議先處理再審預算，社會工作專業服務6900多萬及辦理接手生活狀況調查75萬預算全數暫擱，「若沒有落實，預算給市府都沒有意義」。

張茂楠說，今天社會局長會親自到現場來，問題就一次解決，才能夠把這個「瘤」割掉，不然都是治理，菸廠這麼進步的地方，有遊民住在這裡，應進行安置、就醫、輔導，不要讓他們做街頭的遊民，對整個環境、市容景觀不好，今天做了一件功德，後續將繼續審預算。

社會局長周榆修說明，今天早上會同松德院區、信義健康服務中心、社會局，現場社工、醫師共同認定，因為阿伯在開啟周邊變電設施，以健康安全著想應送醫為宜，有順利勸導他就醫並安置。

周榆修指出，目前北市列冊街友有692位，個案也在其中，列冊街友以北車與艋舺為大宗，其他行政區比較零星，若有安全狀況，均會協助就醫。