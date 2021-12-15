昨日（14日）國內新增境外移入個案（案16859），該案是從柬埔寨入境後，在台北市防疫旅館居家檢疫後回宜蘭，但仍在宜蘭發病確診。今天宜蘭縣衛生局表示，該案的同住家人3人、接送的親友1人，共4人PCR採檢皆為陰性，目前正接受居家隔離中。

宜蘭縣衛生局表示，案16859的CT值為12，該個案返家後在家持續自主健康管理，僅至住家附近商店購物，考量採行實名制、衛生局也能掌握相關人員動態，因此暫無需要公告其足跡，該店家已完成清消，員工PCR採檢皆為陰性。