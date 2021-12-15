市議員曾朝榮(左三)等針對萊豬、萊牛議題，質詢市長盧秀燕的看法？（陳世宗攝）

1218四大公投就要投票，國民黨新北市長侯友宜一直未表態，13日晚間在臉書發千字文「以自由意志去決定你的答案」，公投搞得像選舉一樣相信人民也都累了！民進黨市議員曾朝榮、李天生等，今天詢問市長盧秀燕的看法？盧秀燕指出，對於任何人的表態都予以尊重、不表示意見；她強調「公投當日，一定會去投票。」

台中市議會15日進行第3屆第6次定期會市政總質詢，市議員李天生、曾朝榮、蔡成圭、江肇國、賴佳微、蔡耀頡、周永鴻等聯合質詢時關心四大公投案等議題，並於議事堂播放經濟部長王美花針對四大公投的影片。

盧秀燕表示，近期市議會不同黨派議員播放不同公投影片，持不同的意見，台灣是民主國家，對於各種意見，她都予以尊重。

曾朝榮等針對萊豬、萊牛議題提出質詢。盧秀燕說，萊牛開放時她時任立委，她站在人民的一方，雖然最後萊牛仍進口，但她勇於抵抗黨的意見，因為「是人民選我，不是政黨選我」；針對萊牛開放，當時政府也說會做邊境管理，不會讓人民吃到萊牛，同樣的，現在萊豬開放到底會不會進來，這是人民心中的疑問，她只是替人民說出疑惑。

市議員關心新北市長侯友宜在臉書表達對公投的想法，詢問盧秀燕的看法？盧秀燕指出，對於黨務和選舉，她在任三年期間都一向不評論，對於任何人的表態，都予以尊重、不表示意見；公投的意義就是要設法保障人民的選擇，所以每個人都有自己的權利，自己決定要不要表態、要不要選擇。

盧秀燕強調，民主最高的意義是不論對方是什麼職務，都要予以尊重，這就是她為何對所有人的表態也不予以評論，因為民主的真諦是尊重所有人的表態權利；「公投當日，一定會去投票」。