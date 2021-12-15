香港高等法院今天頒令香港壹傳媒集團清算，至於壹傳媒在台灣的蘋果日報則仍在處理中。對於壹傳媒遭清算，陸委會表示，政府正持續密切關注事件發展，並預先保障國人個資與隱私，如果相關方面藉機將侵犯自由人權的黑手伸入台灣，相關機關將依法採取必要的因應作為。

陸委會說，「香港國安法」實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主、社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版等各領域的自由權利，此種罔顧人民權利作為，不僅已引起國際社會嚴重關切，更不見容於國內外民意。

陸委會又指，近期外界及民間團體提出香港相關方面執意以「香港國安法」凍結香港壹傳媒資產並強制清算，除傷害原有股東權益，恐使台灣蘋果日報員工個資、新聞資料庫等遭不當利用，致台籍員工及相關人士可能面臨追訴風險，及相關個資與隱私恐受侵犯之擔憂。

對此，陸委會強調，人身自由、言論自由、個人隱私保護等，都是憲法保障人民基本權利，特別是個人資料保護，凡新聞媒體事業基於報導之特定目的而蒐集的個人資料，其相關處理及利用均須嚴格遵守法律限制，以防止個人資料洩漏或遭不法濫用。

陸委會說，倘若蒐集的特定目的消失，亦應依法刪除、停止處理或利用該項資料。