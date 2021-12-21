泰國媒體「The Thaiger」報導，該國政府21日宣布，為嚴防新冠肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒入侵，即日起停止針對63個低風險國家和區域的「Test & Go」入境政策，代表台灣旅客就算已完整接種疫苗，未來前往泰國時仍須接受多日的隔離。

根據報導，外國旅客即日起無法再加入「Test & Go」與「沙箱」（Sandbox）入境方案，不過已加入兩計畫且獲批准的旅客，仍能於1月10日前根據舊規定迅速入境；已加入計畫但仍在等待審核者，則可在泰國官方批准後入境；有意接受10日隔離或普吉島沙箱（Phuket Sandbox）的旅客則可按原定計畫進行。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）還表示，依「Test & Go」計畫入境泰國的海外旅客，未來也須在入境7天後接受第2次PCR檢測，額外檢測所需的費用將由泰國政府支付。

由泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）主持的緊急會議於21日下午召開，因為該國20日首度通報Omicron本土病例，這名女性患者是被自奈及利亞返回泰國的丈夫傳染。而到目前為止，泰國已通報超過60例Omicron病例。

泰國的「Test & Go」計畫於11月1日啟動，針對來自63個低風險國家或區域的旅客，只要旅客完整接種疫苗、並持有起飛前72小時內的PCR陰性證明，入境泰國後便僅需在擁有SHA+認證的飯店入住1晚，待入境後PCR檢測結果出爐便能自由活動。泰國政府表示，將於1月4日假期結束後再次對相關政策進行檢討。