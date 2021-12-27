根據公路總局統計機動車輛登記數，今年11月全台共計有1425萬台機車，顯見台灣人對機車代步需求之重。有人綜觀各國路上機車族數量多寡，且以機車當作主要交通工具的，多為落後國家，引起網友們討論為何台灣機車會多，也點出其中另一個恐怖現象。

原PO在PTT八卦板發文表示，聽到朋友說「只有落後國家的道路上才有一堆機車」，本來不以為然，但用了Google觀察各國街景，發現越南、泰國、大陸、台灣路上真的是一堆機車，與日韓兩國有明顯差距，而歐美大國更是幾乎沒有機車，好奇「一堆機車真的是落後國家的代名詞？」

貼文一出，不少網友表示認同，「是，乖乖承認就好了」、「台灣怎麼跟得上世界」、「台灣本來就落後國家，有什麼好懷疑？」、「就是落後，台北的機車大多都是新北過來的，日本人是願意花時間走路跟使用大眾運輸，台灣人懶到路口買雞排都要騎機車」。

也有人指出機車多寡與氣候相關，「高緯度地方動不動就下雪要怎麼騎」、「北方會下雪，當然機車少」、「冬天路面會下雪的地方不適合啊」、「只要不是溫帶或寒帶，每個國家幾乎都有機車，因為沒有冬天的寒冷、結冰問題，自然機車就多」、「南歐也愛騎，義大利也不少速可達GP」、「南歐機車密度跟東南亞差多了」。

另有一派網友指出，台灣交通規劃落差才是癥結所在，「你也要看路夠不夠大給你一堆人開車啊」、「地小人多，又不發展大眾運輸，大家當然都騎車」、「自卑感作祟而已，道路規劃才是指標」、「一堆機車是結果，大眾運輸很廢才是原因」、「落後到大眾運輸都沒有，只能騎機車啊」。

一名網友則直言，所謂落後國家不能只看機車多不多，而是取決於駕駛人素質，「一堆跟恐怖份子一樣鑽車超速搶快的機車才是落後國家的代名詞，人民目無法紀更無基本道德，最可怕的是每年可以固定撞死那麼多人，可見素質完全沒有在改善」。

根據交通部道安資訊網統計，今年1-9月死亡2,186人(每日8人)，機車騎士死亡1,322人，高齡者死亡835人，路口事故死亡955人，酒駕事故死亡233人。