明年是高雄中學建校百年，為慶祝百年一次的校慶，雄中舉辦一系列活動，15日找來立委許智傑、趙天麟，一同宣布明年3月20日將辦路跑，接下來還有雄中藝術家聯展、迎接百年雄中音樂人共譜百年校慶音樂會等慶祝活動。

趙天麟說，現在的高雄可說是由雄中治理，包括巿長陳其邁、教育局長謝文斌、立委許智傑等，都是雄中畢業，也笑說，再講下去，可能會變成由雄中「統治」。自己雖非雄中畢業但也報名路跑，並希望能破自己最佳紀錄。

許智傑說，與陳其邁及雄中現任校長莊福泰是雄中同屆畢業，一轉眼畢業已經過了38年，雄中人的精神就是實事求是、精益求精。很多雄中人在台灣，尤其在高雄都很有成就，讓他很羨慕，不過大家一齊努力，台灣會更好。

莊福泰表示，雄中從1912年創校到現在已經過了100年時光，這100年來，雄中跟著高雄一起成長、一起發展。明年是雄中100周年，也希望透過各種活動，可以擴大巿民參與，跟巿民、跟校友一起來見證學校的百年歷史。