新華社報導，中國外交部駐香港特別行政區特派員公署15日舉辦《中國的民主》白皮書和《美國民主情況》報告宣介會，解讀兩份文獻，進一步把握民主真諦，堅定對中國民主的制度自信，戳破美國打著民主幌子糾集所謂「民主峰會」，實則大搞集團政治、踐踏國際秩序的虛偽面目和霸凌行徑。

外交部駐港公署副特派員潘雲東在宣介會上表示，民主是全人類共同價值。《中國的民主》白皮書和《美國民主情況》報告兩份文獻相互映襯、對比鮮明，充分揭示了民主的實現方式多種多樣、不應千篇一律，更不是「唯美獨尊」。但民主的目的應該是一致的，應該用來解決人民需要解決的實際問題。所以一個國家政治制度應由該國人民自主決定，一個國家是否民主也應由該國人民自主評判，用不著外國妄加指責甚至粗暴干涉、肆意改造。

潘雲東說，民主的評判標準關鍵在於是否真正做到人民當家做主。中共領導中國人民踐行全過程人民民主，體現了最廣大人民的廣泛持續參與，促進了國家發展、社會進步、人民幸福，也得到人民的一致擁護。加拿大學者最新調查顯示，中國民眾對中國政府的信任度高達98％。

他指出，各國應在自主選擇本國民主發展道路基礎上平等溝通、交流互鑒。各國民主制度的建立和民主進程的發展都有其歷史性和民族性，都有自身獨特價值，不存在唯一標準甚至高人一等的民主。中國基於本國國情發展全過程人民民主，從不尋求輸出自身民主模式，但也絕不接受任何外部勢力對中國制度「教師爺」般頤指氣使的說教！

潘雲東表示，對外「輸出民主」削足適履、貽害無窮。長期以來，美國抱守種族主義的優越感和干涉主義的霸權觀，無視不同國家文化、歷史和文明的巨大差異，在全球粗暴推行「民主改造」、策動「顏色革命」，打著價值觀幌子濫施單邊制裁、顛覆他國政權、挑起代理人戰爭，導致這些國家和地區生靈塗炭。

他說，美國需要反思為什麼國內民主陷入困境，更需要反思強推自身模式給世界帶來的動盪和衝突。但美方非但沒有認真反思，還在幾天前大操大辦所謂「民主峰會」，強行將民主劃分三六九等，企圖把「民主」變成「美主」，繼續為美式霸權「貼金」「漲粉」。美方將民主「工具化」「武器化」，大搞集團政治、挑動分裂，對抗、遏制別國發展的險惡用心再次不打自招。

他指出，香港19日就要迎來特區第七屆立法會選舉，這是香港在由亂轉治、由治及興關鍵時期舉行的一次十分重要的選舉。中央政府堅定支持香港民主發展，審時度勢完善特區選舉制度，目的就是為了落實「愛國者治港」，構建一套符合香港實際情況、具有香港特色的民主制度，確保香港社會均衡有序的政治參與，提高特區管治效能、實現良政善治。