健保署與台東縣府社會處跨機關合作，以愛心專戶補助弱勢健保欠費民眾。（蔡旻妤攝）

健保署與台東縣府社會處跨機關合作，以愛心專戶補助弱勢健保欠費民眾。（蔡旻妤攝）

健保署東區業務組與台東縣府社會處、花蓮縣衛生局跨機關合作，以愛心專戶補助弱勢健保欠費民眾；今年補助金額達111萬餘元，花東地區共有135位民眾受惠，其中，經濟困頓的台東賴先生由衷感謝協助減輕負擔。此外，受疫情影響，健保署另針對健保費緩繳並有經濟困難民眾補助共35萬元，有63位民眾受惠。

「千言萬語只能說一句感謝」，居住在台東的賴先生說，他與妻小四口均具中低收入戶資格，去年因受傷開刀住院，需要長時間休息，改由妻子肩負全家經濟重擔。孩子年幼，妻子為了兼顧家庭照料，僅能找到民宿房務等臨時性工作，每月收入僅1.5萬元，疫情重創台東觀光產業，工作也減少，原本微薄的收入又更顯拮据，這次收到急難救助及健保費補助，讓他感到十分溫暖。

健保署長李伯璋表示，健保署東區業務組與台東縣政府社會處、花蓮縣衛生局跨機關合作，以東區業務組愛心專戶補助健保欠費，今年共135位民眾受惠，補助金額達111萬餘元，賴先生即是受惠於愛心專戶的被保險人之一。

李伯璋進一步指出，健保署自2015年起提研公益彩券以計畫補助轄區弱勢民眾健保欠費，然而近年來由於新興社福計畫支出增加，因此補助健保欠費的額度逐年減少，成立愛心專戶，可延續協助健保欠費的弱勢民眾。

此外，受新冠肺炎疫情影響，各地弱勢民眾經濟更為困頓，健保署東區針對申請健保費緩繳的保險對象，符合全民健康保險經濟困難認定標準，並確定為經濟弱勢需協助對象者，成立愛心專案予以補助，有63位民眾受惠，共補助近35萬元。