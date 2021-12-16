雲林縣議員顏旭懋通聯記錄，出現在一起南部上億元安毒走私案的船長手機中，而被檢方傳喚到案，顏旭懋主動出面說明是買賣船隻，但檢方複訊後仍向屏東地院聲請羈押，14日凌晨法官認罪證不足駁回，目前屏檢研擬抗告。對此顏旭懋透過臉書回應，表示此事他是主動到案說明，且已無保請回，若有心人士刻意中傷，將保留法律追訴權。

屏檢指出，該案經13日對顏姓被告進行偵詢後，認其涉嫌重大，而向屏東地方法院聲請羈押，但法官認檢方所提事證不足，14日凌晨駁回聲請，目前屏檢正研議提起抗告，至於顏涉案情節，因尚在偵辦中，不便說明。

疑捲入上億毒品走私，雲縣議員顏旭懋聲明:若有中傷將追訴。(翻攝顏旭懋臉書)

顏旭懋在臉書發出聲明表示，關於媒體所報導的案件，本人日前已經自動到案向檢、警説明，訊後無保請回。因為案件已經進入司法程序，故不便對外解釋細節，日後將配合司法機關調查，本人相信司法必定會還我清白。

因目前案件尚在偵查階段，包括本人及檢、警，均應嚴守偵查不公開之相關規定，希望不要以訛傳訛，妄加揣測，避免造成不必要的困擾。若有惡意中傷、誹謗之有心人士，本人將保留法律追訴權。感謝大家的關心，大家都辛苦了。