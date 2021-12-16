1218四大公投倒數2天，重啟核四公投領銜人黃士修、清華大學原子科學院院長李敏今（16）日一同召開「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，前行政院長毛治國、劉兆玄、張善政出席表示，政府的能源政策既不科學也不現實的，反核支撐不起國內龐大的用電需求，是「去脊椎化」的政策，要亡羊補牢，就得從恢復核四商轉開始。

毛治國開頭引用管理學之父彼得杜拉克的名言「甲蟲永遠不可能長成像大象這麼大」，意思是甲蟲沒有脊椎長不大，也支撐不起龐大的身軀，能源政策、電力供應系統就是需要強健的脊椎來支撐。

毛治國表示，目前政府的能源政策不科學也不現實，反核剔除核能選項，但為了減少污染卻大量使用天然氣，天然氣成本高、貯存困難、高頻率運輸，只要天候不好，進貨中斷就是斷電，是當不了脊椎的，即使勉強當脊椎也是軟骨，遙不可及，也緩不濟急。「這樣的能源政策有近憂遠慮，如果我還是院長，晚上真的會睡不著。」

張善政表示，風電與太陽能都是未來趨勢，以核養綠就是以核能爭取足夠時間讓綠能發展起來，並達到國產化的目標，如果能按部就班，國產化綠能才有穩健發展的機會，科技業若要穩健發展並有綠電採購，核四重啟絕對是一條路。

劉兆玄表示，台灣9成以上能源依賴進口，不可輕言放棄任何具一定比例的能源，否則短時間難以填補能源缺口，以台灣地緣政治與地理條件來看，一旦航路被封鎖，50％能源就斷了，要亡羊補牢，就得從恢復核四商轉開始。「年輕人不要讓老一輩政治人物牽著你們鼻子走，勇敢加入公投，支持核四商轉，就是糾正錯誤的能源政策。」