中共外圍官媒環球時報胡錫進今天宣布，自己已辦理退休，不再擔任環時總編輯，但仍會出任環時特約評論員。此前港媒已報導胡錫進將退休的消息，並指環時將設社長一職，強化政治導向。

胡錫進16日透過中國社交媒體微博表示，自己即將62歲，到了退休時候。他說，他今後將以環球時報特約評論員的身份，繼續為環時事業發展貢獻力量，「繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能」。

公開資料顯示，胡錫進是北京外國語大學俄語系碩士，曾在人民日報國際部任職，並出任該報駐南斯拉夫記者。1997年轉任環球時報副總編輯，2005年再升任環時總編輯。

環球時報是中共官媒人民日報的子報，民族主義風格強烈，在胡錫進領導下，近年成為北京對外的重要輿論工具。

而胡錫進在微博和推特（Twitter）上的時事評論，也經常被外界視為北京態度的風向球。之前彭帥事件時，胡錫進也多次透過推特發布彭帥出席公開活動的影片，試圖證明她的自由未受限。

不過近期屢傳胡錫進將退休的傳聞。香港星島日報15日引述多名消息人士說，胡錫進退休在即，新任總編輯將由人民日報國際部副主任吳綺敏擔任。

此外，環時也將新設社長一職，強化政治導向。新任社長將由41歲的人民日報筆桿子范正偉出任。報導指，他是人民日報評論專欄「任仲平」的成員，曾起草撰寫中共18屆三中、五中全會等多篇人民日報社論，也曾作為新聞界代表在一次座談會，向中國國家主席習近平匯報工作。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1101216