「sit、wait、ok」當心智障礙的孩子發出口令，心輔犬「戚風」和「奶茶」會乖乖配合指令坐下、等待，然後一口舔掉孩子手心上的肉乾。這是新北市三重重新小作所與和台灣心輔犬培育團隊，攜手合作為心智障礙者提供的情緒療育課程，在歷經20堂課的學習之後，孩子開心的展現與心輔犬的親切互動，在狗狗過山洞和踩踩踩的遊戲中，更充滿了歡笑聲。

社會局長張錦麗表示，重新小作所係市府委由唐氏症基金會於105年4月所開辦，專門提供三蘆地區中重度心智障礙青年日間照顧、才藝培訓和簡易技能訓練，一方面減輕家庭的負擔，另方面增能孩子發展，讓他們能融合社區，甚至走入社會。

重新小作所主任古嘉琪表示，心智障礙的孩子容易有情緒的問題，包含焦躁、憂鬱和孤獨感，小作所除提供各項生活陪伴、才藝、技能培訓外，今年更與台灣心輔犬培育團隊合作，討論20堂課的心輔犬情緒療育課程，希望藉由有「心靈輔手」之稱的狗狗，透過接觸、撫摸、餵食、遊戲、擁抱等，以穩定孩子們的情緒，進而學習人際互動。

台灣心輔犬培育團隊執行長陳奕君表示，每隻心輔犬都是經過專業教練挑選並長達8到10個月的訓練，像「戚風」是從高雄壽山動物流浪之家領養，「奶茶」也是從新北中途之家4個月就領養，由於「戚風」曾長時間在街頭流浪，對於環境中的噪音、撞擊聲等敏感，因此教導孩子要溫柔對待，不可以丟東西、喝斥、瞪視、抓牠尾巴等。

「你太大聲了，會嚇到狗狗哦，也會嚇到我！」有「大姊頭」封號的小芸，對著同伴提醒。這群心智障礙的青年，在學習與心輔犬互動遊戲的過程中，無形中也學會與同儕的相處之道。

陳奕君告訴孩子：「當您情緒穩定了，狗狗也才會穩定跟你玩。」這群心智障礙的青年，在20堂課中學習到寶貴的經驗，也進而反映在他們的生活當中。