疫情警報響起，不只出現本土確診，還出現桃園防疫旅館群聚，指揮官陳時中16日說，該防疫旅館中6樓出現有4名確診者基因定序相同，目前研判是環境群聚感染，還有同樓曾還有2名確診者的基因定序尚未出爐。加上其他樓層的兩位確診者，此旅館目前有8名確診。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於13日公布確診的境外移入個案16851是在自主健康管理期間確診，在社區時間長被視為此次事件的「指標個案」，並且回溯在防疫旅館期間的接觸情形，驗出3名陽性，分別為同樓層的案16865，以8樓的案16862及6樓的案16872。

陳時中指出，案16851在11日自主健康管理期間確診後，隔日擴大採檢防疫旅館員工都是陰性，13日擴大防疫旅館內旅客全面採檢，15、16日後續將清空防疫旅館，將其餘房客送至集中檢疫所並執行清消。

他說，目前最早發病的為案16768，屬於從越南入境的境外移入確診者，另外同樓層的3名個案，包含案16851，還有兩名個案（案號分別為16841、16856）在11、14日期間確診，原先列為境外移入個案，因為S基因定序相同，此三名會改列為本土個案。

由於員工採檢皆為陰性，陳時中表示，不太可能是員工感染，同樓層的6位確診者目前研判是環境群聚。

另，16日新增的本土個案為案16882為本國籍80多歲女性，Ct值39.9、病毒量低，羅一鈞表示，接觸者目前只有2位，目前居家隔離中。

台北市長柯文哲16日更表示，防疫旅館因SOP有問題，現在比醫院還危險，工作人員需造冊接種第三劑疫苗。