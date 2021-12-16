行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日發表文章表示，對於眼下台灣，一切來之不易，但是不是少了一些傾聽、包容？真正誠意的政府不必「大聲、再大聲、敲桌子的」傾聽、對話及包容，也是德國前總理梅克爾傳達的訊息，對台灣如此、兩岸也是如此。

陳冲表示，梅克爾在任內最後一次全國性演講，以「自由不會從天而降」為題內容感人。30年前兩德統一，梅克爾指出，自由是要爭取而來，民主也不是簡單就會存在，吾輩需要彼此為維護民主共同努力。

1990年前兩德人民為自由付出多少代價，31年來又共同維護得來不易的民主與自由，最重要的就是相互了解與包容。「德國統一31年學到的是，要尊重個別的經歷與經驗，同時也要尊重民主」。

梅克爾也疾呼，「我們可以就未來究竟會如何而爭論，但我們知道答案在我們手中，必須相互傾聽對話，更知道彼此有分歧但最重要是我們都有共同點」「要對未來做好準備、對彼此保持好奇、述說個別的故事，並包容差異。」對應於眼下的台灣，一切來之不易但是是不是少了傾聽、對話及包容，有誠意的政府不必「大聲、再大聲、敲桌子的」傾聽、對話與包容才是梅克爾想傳達的訊息，對台灣如此、兩岸也是如此。

陳冲直指，梅克爾卸任前對於自由民主提供明確的詮釋，值得重視。