新北市長侯友宜近日在臉書發長文，對4大公投案表態，不過內容卻還是未明確表態，掀起熱烈討論。對此，前民進黨立委林濁水分析認為，侯友宜有字天書，雖然高深，但是有一點很清楚，那就是「兩黨都不對事，除此之外什麼也沒講」。

新北市長侯友宜日前發表千字文，認為公投不是填鴨式圈叉題，不應被任何其他人所匡限，引起各關注、討論。對於侯友宜臉書貼文，林濁水今(16日)在臉書發文指出，公投到底是對人還是對事？侯友宜有字天書，雖然高深，但是有一點很清楚：兩黨都不對事，除此之外什麼也沒講。

對於外界好奇他公投對的看法，林濁水則說，至於真相到底為何？兩黨儘管聲廝力竭，但是立場反覆矛盾，充分展現的是，公投既不對事也不對人，就只是對敵。

值得注意的是，侯友宜今（16）日再度被問到有關公投的議題，他針對萊豬表示「反對含有萊克多巴胺的豬肉」，並說「台灣豬最可靠、最安全、也最好吃！」

國民黨將在17日的選前之夜舉辦造勢活動，侯友宜今被問到是否會出席，僅表示他已經對於公投表達的很清楚了，就是希望公投可以讓民眾透過理性、和諧的討論後自主做決定。而針對農委會主委陳吉仲表示自己的父親是豬農，但開放萊豬後也沒有豬農抗議一事，侯友宜則說自己的父親沒有賣過萊豬，而他個人也反對含有萊克多巴胺的豬肉。