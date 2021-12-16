超級颱風雷伊（Rai）今天登陸菲律賓南部，迫使航班取消、近10萬人逃離家園，低窪社區水淹及胸，救災當局表示，已接獲部分地區停電的通報，目前沒有傷亡。

路透社報導，菲律賓國家氣象局表示，雷伊是今年第15個登陸菲律賓領土的颱風，襲擊位於北蘇瑞高省（Surigao del Norte）的度假島嶼施亞高島（Siargao），最大持續風速達到每小時195公里。

颱風雷伊往中部移動的同時，在南部島嶼降下傾盆大雨，迫使近10萬人逃離家園。這是今年登陸菲律賓最具威力的颶風之一。

菲律賓防災機構表示，已收到部分地區停電和淹水通報，所幸目前並無傷亡。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）的影片顯示，救援人員在民答那峨島（Mindanao）北部海岸的卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro），艱難地跋涉於淹及胸口的洪水當中，以橡皮艇運載居民。

航空公司取消數十個航班，運輸當局對菲律賓中部、南部的海上與陸上交通祭出禁令，導致數千人滯留港口。

法新社報導，菲律賓國家氣象局警告，「極具破壞性」的強風，加上大範圍洪水和降雨引發的山崩，可能會「對建築物和植被，造成嚴重至非常嚴重程度的損害」。

施亞高島遊客所拍影片顯示樹木劇烈搖晃；在北蘇瑞高省的達帕（Dapa），許多人睡在體育場館的地板上，該場館已變成臨時疏散中心。